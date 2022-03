Tutte le debolezze delle squadre di testa della Serie A

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 marzo 2022) Sembra di essere in una classica del ciclismo, una Milano-Sanremo del calcio. Una modesta fuga che ha snocciolato il campionato, in cui i tre al comando si alternano a tirare per mantenere lontani gli inseguitori sapendo che mancano ancora tanti chilometri al traguardo e dal plotone si è staccato un corridore che tenta di raggiungerli. È che fanno tanta fatica i tre davanti, si danno il cambio ma non riescono ad andare forte e soprattutto nessuno di loro ha la forza per togliersi di dosso gli altri due e compiere l’impresa solitaria. Avete capito che si tratta di una anche banale metafora per cercare di capire cosa sta succedendo inA, e che non si tratta di spingere una bicicletta ma di tirare calci al pallone. Un pallone refrattario che come le palline magiche dei bambini rimbalza bizzarro, in modo casuale. Là dove ti aspetti che vada in un senso invece va ...