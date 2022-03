Salta il Carnevale della Pro Loco Samnium: “Senza sinergia è tutto più difficile” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno il Carnevale non sfilerà per il corso a Benevento: dopo l’anno scorso con un Carnevale virtuale tramite i social, le incertezze legate alla pandemia, ai contagi e la guerra in atto, ci hanno spinto a non prevedere iniziative nel centro cittadino, anche se, già dalla scorsa domenica, molti bambini si sono presentati comunque in maschera e con tutta probabilità, lo faranno anche oggi in occasione del Martedì di Carnevale. La ProLoco di Benevento Samnium, sollecitata da tantissime richieste, aveva deciso di organizzare un pomeriggio per i più piccoli, presso la Villa Comunale di Benevento, ma sopraggiunti i soliti problemi infiniti di autorizzazioni, si è deciso di spostare l’iniziativa in maschera presso la struttura per eventi “Un Mondo a Colori” sita in via ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno ilnon sfilerà per il corso a Benevento: dopo l’anno scorso con unvirtuale tramite i social, le incertezze legate alla pandemia, ai contagi e la guerra in atto, ci hanno spinto a non prevedere iniziative nel centro cittadino, anche se, già dalla scorsa domenica, molti bambini si sono presentati comunque in maschera e con tutta probabilità, lo faranno anche oggi in occasione del Martedì di. La Prodi Benevento, sollecitata da tantissime richieste, aveva deciso di organizzare un pomeriggio per i più piccoli, presso la Villa Comunale di Benevento, ma sopraggiunti i soliti problemi infiniti di autorizzazioni, si è deciso di spostare l’iniziativa in maschera presso la struttura per eventi “Un Mondo a Colori” sita in via ...

Crisi Russia - Ucraina: annullato il Carnevale 2022 a San Salvo San Salvo annulla i festeggiamenti del Carnevale 2022. " Il Comune di San Salvo era pronto per festeggiare il Carnevale con un evento pubblico a beneficio di grandi e piccoli. Manifestazione dapprima rimandata per le condizioni meteorologiche, ma che ora si è deciso di annullare in considerazione dell'...

A Carnevale “Spalanchiamo i cancelli della villetta di via Avellino!” Caserta. La villetta di Via Avellino è chiusa dal 2011, per via di un ordinanza che impone al Comune la custodia. Diverse volte in questi anni il Comitato Città Viva ha dato disponibilità a gestire qu ...

