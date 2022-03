Paulo Fonseca è tornato a Lisbona | “Gli ucraini hanno già vinto questa guerra”

(Di martedì 1 marzo 2022)ha lasciato l’Ucraina con la famiglia e ha fatto ritorno a, grazie all’intervento dell’ambasciata portoghese a Kiev. “Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe cadere a Kiev – ha raccontato ai giornalisti al suo ritorno in patria – E’ stato il momento più difficile, siamo stati presi dal panico, abbiamo preso le nostre borse, siamo usciti in strada, abbiamo cercato di lasciare Kiev in quel momento, ma c’era troppo traffico sulla strada principale. Da lì, siamo andati all’hotel del presidente dello Shakhtar Donetsk. Ci siamo sentiti molto spaventati dalle bombe che cadevano vicino a noi. Non avevamo alcun dubbio che lafosse iniziata”. L’ex tecnico della Roma si sofferma sul viaggio di ritorno: “E’ stato difficile e molto lungo, quasi senza sosta praticamente, sempre con la ...

Advertising

sportface2016 : #Ucraina, #Fonseca ha lasciato Kiev: 'Gli ucraini hanno già vinto questa guerra' - g_iallorossi : Il racconto di Paulo #Fonseca della fuga da Kiev: 'C'è preso il panico. Abbiamo vissuto con una continua sensazione… - siamo_la_Roma : ???? #GuerrainUcraina ?? L'ex #Roma #Fonseca e la sua famiglia sono ora al sicuro ?? 'Sollevato, ma estremamente tris… - calciomercatoit : Guerra #RussiaUcraina, Paulo #Fonseca è tornato in Portogallo con la sua famiglia: il racconto del tecnico lusitano - villar1smoooo : se inzaghi è sveglio appena torna gosens fa il 3421 alla paulo fonseca con Perisic dietro le punte madre de dios -

Ultime Notizie dalla rete : Paulo Fonseca

ROMA -è in salvo. L'allenatore dopo una viaggio tra Ucraina, Romania e Portogallo è atterrato ieri sera con la moglie a Lisbona e ha voluto raccontare alla stampa la situazione vissuta in ...Ascolta la versione audio dell'articoloè rientrato in Portogallo e ha raccontato la sua fuga dall'Ucraina Nella notte,è rientrato in Portogallo dopo il viaggio che l'ha visto fuggire dall'Ucraina nei giorni ...Le dichiarazioni dell'ex tecnico della Roma Paulo Fonseca, rientrato in Portogallo: "Gli ucraini hanno già vinto questa guerra" ...L’ex allenatore della Roma ha parlato del suo viaggio fuori dall'Ucraina: "Abbiamo avuto molta paura per via delle bombe che cadevano nelle vicinanze" ...