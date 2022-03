LIVE Camila Giorgi-Garcia, Wta Lione 2022 in DIRETTA: Zhang elimina Mladenovic in due set! Tra poco l’azzurra (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Quarto incrocio tra le due giocatrici, al momento con la padrona di casa avanti 2 vittorie a 1: la francese ha vinto in entrambi i casa nel 2015 e nel 2016 in Fed Cup mentre l’azzurra ha trionfato l’unica volta sette anni fa a Tokyo al primo turno. 15.18 Comincerà puntuale dunque il terzo match di giornata sul Campo Centrale tra Camila Giorgi e Caroline Garcia, al loro esordio nell’edizione 2022. 15.16 La cinese Shuai Zhang elimina Kiki Mladenovic vincendo 7-6 7-5 in due ore e giocherà al secondo turno contro l’olandese Arantxa Rus. 15.02 Dopo la vittoria di Sorana Cirstea per 6-3 6-1 contro Mariam Bolkvadze nel primo match di giornata, sono ancora in campo Kiki ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Quarto incrocio tra le due giocatrici, al momento con la padrona di casa avanti 2 vittorie a 1: la francese ha vinto in entrambi i casa nel 2015 e nel 2016 in Fed Cup mentreha trionfato l’unica volta sette anni fa a Tokyo al primo turno. 15.18 Comincerà puntuale dunque il terzo match di giornata sul Campo Centrale trae Caroline, al loro esordio nell’edizione. 15.16 La cinese ShuaiKikivincendo 7-6 7-5 in due ore e giocherà al secondo turno contro l’olandese Arantxa Rus. 15.02 Dopo la vittoria di Sorana Cirstea per 6-3 6-1 contro Mariam Bolkvadze nel primo match di giornata, sono ancora in campo Kiki ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Lione 2022 - Camila Giorgi fa il suo esordio in Francia! L’azzurra sfida per la quarta volta in… - lorenzofares : Per essere testa di serie numero 1 in un #WTA 250, Camila #Giorgi ???? poteva pescare avversaria più agevole di Carol… -