Inter sei pronta per il terzo round?

Leggi su zon

(Di martedì 1 marzo 2022) Quest’anno Milano si fa sempre più epicentro del calcio italiano. Dopo un decennio di vuoto, zona San Siro può brillare come ha sempre fatto, illuminando le sere di noi fan sportivi. La Scala del Calcio èstasera ad essere il teatro perfetto per iltra le due contendenti più accanite (e stanche) della Serie A.e Milan tra poche ore scenderanno in campo per l’andata di semifinale di Coppa Italia. Un incontro che arriva in un momento particolare, per entrambe le squadre milanesi. Sia rossoneri che nerazzurri non stanno certo brillando in campionato, e il Napoli ne ha finalmente approfittato per raggiungere la vetta della classifica. I risultati negativi di ambedue le squadre fanno capire come la tenuta fisica di entrambe non sia più al 100%, e stasera dovranno dar fondo ancora una volta alle ...