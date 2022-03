I programmi Office per Mac versione ufficiale o gratuita

(Di martedì 1 marzo 2022) Chi acquista un Mac per la prima volta noterà subito la mancanza deiper poter gestire correttamente tutti i documenti d'ufficio. Sui Mac troviamo preinstallati Pages o TextEdit per gestire i Doc e gli altri formati, ma sono molto limitati e non sempre è possibile modificare i documenti come eravamo abituati a fare su Windows. Per rimediare subito a questa mancanza in questa guida vi mostreremo come installare isu Mac, così da utilizzare le stesse interfacce e le stesse funzioni della suitea cui eravamo abituati su Windows. Oltre alla suitetroveremo anche altre valide alternative gratuite, così da poter gestire i documenti di casa senza dover spendere un euro per la licenza di. LEGGI ...

