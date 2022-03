Guerra in Ucraina, Zelensky: "Putin parla di target militari ma uccide bambini" (Di martedì 1 marzo 2022) "Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma si tratta di bambini, ieri (lunedì 28 febbraio, ndr) ne ha uccisi 16 con i suoi missili". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in collegamento video al parlamento europeo.<br /> <br /> <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/02/28/news/Guerra in Ucraina human rights watch bombe a grappolo su kharkiv l onu nei prossimi giorni fino a 4 milioni di rifugiati-2865299/">SEGUI LA DIRETTA</a> Leggi su lastampa (Di martedì 1 marzo 2022) "di operazioni contro le infrastrutture, ma si tratta di, ieri (lunedì 28 febbraio, ndr) ne ha uccisi 16 con i suoi missili". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrndo in collegamento video almento europeo.



SEGUI LA DIRETTA

