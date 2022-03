Gli hacker che hanno appoggiato Putin hanno subito un furto di dati (Di martedì 1 marzo 2022) Andarono per hackerare e furono hackerati. Si può sintetizzare in questo modo la parabola del gruppo Conti che, nella serata di venerdì – probabilmente in risposta alla dichiarazione di cyber-war di Anonymous nei confronti della Russia – hanno annunciato il loro pieno appoggio e supporto a qualunque decisione fosse stata presa da Vladimir Putin a proposito dell’Ucraina. Tuttavia, in queste ore, stanno emergendo dei dati attribuibili proprio al gruppo di pericolosi criminali informatici che, da qualche tempo, stanno agendo in maniera praticamente indisturbata in Russia, con la promessa di non colpire obiettivi interni o sotto il controllo di Mosca. LEGGI ANCHE > Il gruppo di hacker Conti svela le carte: «Se qualcuno attacca la Russia, colpiremo le sue infrastrutture ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Andarono perare e furonoati. Si può sintetizzare in questo modo la parabola del gruppo Conti che, nella serata di venerdì – probabilmente in risposta alla dichiarazione di cyber-war di Anonymous nei confronti della Russia –annunciato il loro pieno appoggio e supporto a qualunque decisione fosse stata presa da Vladimira proposito dell’Ucraina. Tuttavia, in queste ore, stanno emergendo deiattribuibili proprio al gruppo di pericolosi criminali informatici che, da qualche tempo, stanno agendo in maniera praticamente indisturbata in Russia, con la promessa di non colpire obiettivi interni o sotto il controllo di Mosca. LEGGI ANCHE > Il gruppo diConti svela le carte: «Se qualcuno attacca la Russia, colpiremo le sue infrastrutture ...

