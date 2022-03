GF Vip, Clarissa Selassié costretta a scusarsi per poter tornare in studio? (Di martedì 1 marzo 2022) Gli insulti shock di Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli sono costati davvero cari alla principessa etiope. La ragazza, infatti, non era presenta all’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 e la sensazione è che si sia trattato di una sorta di “punizione”, tanto che Clarissa ha scritto una lettera di scuse (che la Ricciarelli tuttavia non ha accettato) per rimangiarsi in parte quanto detto. GF Vip, le dichiarazioni shock di Giucas Casella sul se**o nella Casa Ormai completamente senza filtri, il mago siciliano ha spiegato di essere completamente in balia di Delia Duran GF Vip 6, gli insulti pubblici di Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli Ma cosa aveva scritto la più piccola delle ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 marzo 2022) Gli insulti shock dicontro Katia Ricciarelli sono costati davvero cari alla principessa etiope. La ragazza, infatti, non era presenta all’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 e la sensazione è che si sia trattato di una sorta di “punizione”, tanto cheha scritto una lettera di scuse (che la Ricciarelli tuttavia non ha accettato) per rimangiarsi in parte quanto detto. GF Vip, le dichiarazioni shock di Giucas Casella sul se**o nella Casa Ormai completamente senza filtri, il mago siciliano ha spiegato di essere completamente in balia di Delia Duran GF Vip 6, gli insulti pubblici dicontro Katia Ricciarelli Ma cosa aveva scritto la più piccola delle ...

