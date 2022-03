Fedez, il montaggio di LOL 2: “Hanno messo risate dove non ridevamo” (Di martedì 1 marzo 2022) Come alcuni telespettatori anche Fedez ha rivelato di trovare “strane” alcune delle risate La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) Come alcuni telespettatori ancheha rivelato di trovare “strane” alcune delleLa news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

TommasoRanisi : Leggo di una ‘critica’ che Fedez muove contro il montaggio di #LOL2. Essendo un programma in cui la forza sta propr… - telodogratis : “Risate dove non ridevamo”. Le parole di Fedez sul montaggio di Lol - ParliamoDiNews : Fedez sul montaggio di LOL 2: `Hanno messo risate dove non ridevamo` #fedez #lolchirideèfuori - StraNotizie : Fedez sul montaggio di LOL 2: “Hanno messo risate dove non ridevamo” - BITCHYFit : Fedez sul montaggio di LOL 2: “Hanno messo risate dove non ridevamo” -