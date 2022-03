Esplosione in fabbrica, fiamme e colonne di fumo nero. C’è una vittima (Di martedì 1 marzo 2022) Esplosione all’interno di una fabbrica di vernici nel veronese, a Poiano: un uomo è morto. La vittima uno degli operai dell’azienda. Ancora poche le informazioni ma secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato dall’Esplosione di una bombola di solvente. Dall’azienda si sono alzate dense volute di fumo nero. Gli operai, circa una quarantina, si sono messi in salvo precipitandosi fuori dal capannone, e sono stati portati in una vicina struttura, al riparo dal freddo. Dall’azienda si sono alzate dense volute di fumo nero. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri, e i tecnici ambientali dell’Arpav. A seguito dell’incendio è stata firmata dal sindaco di Verona Federico Sboarina l’ordinanza che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022)all’interno di unadi vernici nel veronese, a Poiano: un uomo è morto. Launo degli operai dell’azienda. Ancora poche le informazioni ma secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato dall’di una bombola di solvente. Dall’azienda si sono alzate dense volute di. Gli operai, circa una quarantina, si sono messi in salvo precipitandosi fuori dal capannone, e sono stati portati in una vicina struttura, al riparo dal freddo. Dall’azienda si sono alzate dense volute di. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri, e i tecnici ambientali dell’Arpav. A seguito dell’incendio è stata firmata dal sindaco di Verona Federico Sboarina l’ordinanza che ...

Advertising

NotizieTg : Esplosione in fabbrica, morto operaio 19.45 Un esplosione seguita da un violento incendio si è verificata nel pom… - TelevideoRai101 : Esplosione in fabbrica, morto operaio - TerrinoniL : Verona, esplosione e incendio in una fabbrica di vernici: muore un operaio - eravamoindiani : RT @ComandanteLupo: Verona, esplosione e incendio in una fabbrica di vernici: muore un operaio. La guerra quotidiana #bastamortisullavoro #… - ComandanteLupo : Verona, esplosione e incendio in una fabbrica di vernici: muore un operaio. La guerra quotidiana #bastamortisullavoro #stragecontinua -