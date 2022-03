Ema: via a regolamento mandato esteso, agenzia più forte contro carenze e crisi (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - Diventa applicabile da oggi, martedì 1 marzo, il regolamento che rafforza il ruolo dell'agenzia europea del farmaco Ema nella preparazione alle crisi e nella gestione dei medicinali e dei dispositivi medici. Il regolamento garantisce un assetto più permanente ad alcune delle strutture e dei processi che sono stati stabiliti durante la pandemia di Covid-19, affidando numerosi nuovi compiti all'agenzia, spiega l'ente regolatorio Ue in una nota. L'Ema è ora responsabile del monitoraggio delle carenze di farmaci che potrebbero portare a una situazione di crisi, oltre a segnalare la carenza di medicinali cruciali durante una crisi. L'agenzia coordinerà inoltre le risposte dei Paesi dell'Unione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - Diventa applicabile da oggi, martedì 1 marzo, ilche rafforza il ruolo dell'europea del farmaco Ema nella preparazione allee nella gestione dei medicinali e dei dispositivi medici. Ilgarantisce un assetto più permanente ad alcune delle strutture e dei processi che sono stati stabiliti durante la pandemia di Covid-19, affidando numerosi nuovi compiti all', spiega l'ente regolatorio Ue in una nota. L'Ema è ora responsabile del monitoraggio delledi farmaci che potrebbero portare a una situazione di, oltre a segnalare la carenza di medicinali cruciali durante una. L'coordinerà inoltre le risposte dei Paesi dell'Unione ...

Advertising

Alessan43334119 : @LaBombetta76 @SinonSnip La tabella non corrisponde ai documenti ufficiali di EMA e AIFA e non è vero che non si po… - Alacantdevega : @Thunderrising68 @Leonardo_Vig @paolo_gibilisco @Mara_Morini @UniGenova @pbecchi Il vaccino è stato sperimentato in… - ema_sct : RT @giammarcosicuro: La polizia russa mi ha appena fermato e trattenuto a lungo. Per fortuna senza arrestarmi. Almeno nove giornalisti, per… - tigre_ema : #CSI #Calcioa7 #stagione 2021 22 PETTENASCO CALCIO 2020 - Army_61 : Perdere una bambina -