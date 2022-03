Consac | Maione | Pronti a dismettere il depuratore di Pioppi Ora l’incontro con i sindaci sul progetto esecutivo

(Di martedì 1 marzo 2022) L’ipotesi dil’impianto di depurazione a servizio della frazionedel Comune di Pollica e convogliare le acque reflue urbane all’impianto di depurazione sito nella frazione Marina del limitrofo Comune di Casal Velino, mediante la realizzazione di un nuovo collettore fognario ed il potenziamento di quest’ultimo, era già all’esame di. Per questo la società ha deciso di promuovere, in queste ore, un incontro con i Comuni di Pollica e Casalvelino, finalizzato proprio alla discussione della questione e alla condivisione del. L’intervento, per un importo complessivo di circa 1,5 mln di euro, finanziabile grazie al Pnrr, riveste una rilevante importanza in quanto comporta un notevole miglioramento dei processi di collettamento e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Consac Maione

Il Denaro

Siamo pronti a far fronte comune con i sindaci di Pollica e Casalvelino e con tutti i soggetti coinvolgibili - dichiara Gennaro, presidente di- per sostenere con ogni strumento l'...Siamo pronti a far fronte comune con i sindaci di Pollica e Casalvelino e con tutti i soggetti coinvolgibili - dichiara Gennaro, presidente di- per sostenerecon ogni strumento l'...L’intervento di rimozione, per un importo complessivo di circa 1,5 mln di euro, è finanziabile grazie al Pnrr.Siamo pronti a far fronte comune con i sindaci di Pollica e Casalvelino e con tutti i soggetti coinvolgibili – dichiara Gennaro Maione, presidente di Consac – per sostenere con ogni strumento ...