Come possiamo aiutare Kiev? Il live talk di Formiche (Di martedì 1 marzo 2022) La Russia ha una "quasi superiorità aerea" avendo l'offensiva disarticolato gran parte dell'aeronautica e delle difese contraeree dell'Ucraina, che pur conserva capacità di manovrare elicotteri e droni da combattimento in grado di distruggere mezzi blindati delle formazioni terrestri ucraine. Che cosa può fare ora l'Unione europea? La resistenza delle forze ucraine "si gioca sulla terra", ha avvertito Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa dell'Istituto Affari Internazionali, ospite di un live talk di Formiche.net dal titolo "Minacce dall'Est. L'Europa si difende". È "invece importante rallentare, se non fermare, l'avanzata delle forze terrestri russe verso Kiev", ha aggiunto. Come? "Missili anticarro, mortai, esplosivi, minare ponti o checkpoint o colli di bottiglia e abbinare (…) ...

