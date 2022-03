Basciano una furia contro Nathaly Caldonazzo: “In tuoi video non …” (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri sera, lunedì 28 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che non siano affatto mancati i colpi di scena. Due eliminazioni nel corso della serata, una annunciata ovvero quella di Nathaly Caldonazzo e l’altra a sorpresa. Ad uscire dalla casa inaspettatamente è stato proprio lui, Alessandro Basciano. Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo, volano parole pesanti tra i due Proprio i due eliminati già in settimana avevano avuto modo di scontrarsi su un qualcosa accaduto all’interno della casa. Tra i due sarebbero volate parole pesanti e lo stesso è accaduto in puntata. Poco prima di uscire, infatti, tra Alessandro e Nathaly ci sarebbe stata una lite piuttosto animata. Dallo studio sarebbe intervenuto anche Alfonso ... Leggi su baritalianews (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri sera, lunedì 28 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che non siano affatto mancati i colpi di scena. Due eliminazioni nel corso della serata, una annunciata ovvero quella die l’altra a sorpresa. Ad uscire dalla casa inaspettatamente è stato proprio lui, Alessandro. Alessandro, volano parole pesanti tra i due Proprio i due eliminati già in settimana avevano avuto modo di scontrarsi su un qualcosa accaduto all’interno della casa. Tra i due sarebbero volate parole pesanti e lo stesso è accaduto in puntata. Poco prima di uscire, infatti, tra Alessandro eci sarebbe stata una lite piuttosto animata. Dallo studio sarebbe intervenuto anche Alfonso ...

giakopaolo : Sono contento x sto pezzo di merda di basciano che sia uscito.... Tanto farà sicuramente qualche programma di signo… - snowflowerss : Comunque Basciano era una presenza fondamentale lì dentro e si è visto soprattutto oggi, senza di lui sembra un cim… - giovanna_leghi : @LPreziosilli @LGrullita Ma una sorella che ti dà della sfigata per ben due volte con due uomini Basciano e Barú ve… - gonfreak1234 : Comunque a Sophie non frega proprio un cazzo di Basciano... ho capito che era una storiella finta però sentire anch… - Benny1259743001 : @CodegoniStefano Ciao Stefano, salutami tuo cognato?????????? ma sì dai, dopotutto quale ragazza seria e perbene non si… -