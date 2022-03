Autonoleggio | da Unicredit 10 mln a Sicily by Car per comprare vetture ibride

(Di martedì 1 marzo 2022)by Car, compagnia che opera nel settore dell’, ha finalizzato un finanziamento Esg conper dieci milioni di euro, con garanzia Bei nell’ambito del Fondo europeo di garanzia (Feg), parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro approvato dall’Unione europea per contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. Il finanziamento, della durata di 24 mesi, è destinato a sostenere gli investimenti per l’acquisto di autoveicoli ad alimentazione ibrida, con ridotte emissioni di agenti inquinanti e, quindi, un basso impatto ambientale legato alla circolazione dei mezzi a quattro ruote.by Car, azienda a capitale interamente italiano, è stata fondata da Tommaso Dragotto, attuale presidente, e conta ad oggi un indotto di circa 500 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autonoleggio Unicredit

Il Denaro

... poco dopo, proprio con quella carta bancomat 'alla mano' si è recato presso l'Atm dell'... I due infatti, poco dopo, si sono presentati in via Della Concordia presso uncon ...... poco dopo, proprio con quella carta bancomat " alla mano " si è recato presso l'ATM dell'... I due infatti, poco dopo, si sono presentati in via Della Concordia presso uncon ...Il finanziamento rientra nel pacchetto di misure da 540 mld approvato dall'Unione europea per contrastare le difficoltà economiche.L'operazione , lanciata da UniCredit nel maggio 2021 con un importo iniziale di ... I cuccioli venivano maltrattati sopratutto durante il trasporto in auto dalla Slovacchia nelle varie destinazioni ...