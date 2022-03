Anna Netrebko, perché la soprano russa ha scelto di non tornare alla Scala (Di martedì 1 marzo 2022) La soprano russa Anna Netrebko si rifiuta di esibirsi alla Scala di Milano il prossimo 9 marzo, per motivazioni apparentemente politiche. Infatti, l’artista ha precisato che non denuncerà mai la sua patria, seppur contraria alla guerra. Nei giorni scorsi erano circolate voci su presunti problemi di salute, immediatamente smentiti dalla diretta interessata. Anna Netrebko: Non denuncerò la mia patria La soprano russa, già protagonista del Macbeth alla Prima della Scala, ha annunciato ufficialmente che non salirà sul palco a Milano il prossimo 9 marzo. Anna Netrebko avrebbe dovuto esibirsi insieme al marito Yusif Eyvazov ... Leggi su dilei (Di martedì 1 marzo 2022) Lasi rifiuta di esibirsidi Milano il prossimo 9 marzo, per motivazioni apparentemente politiche. Infatti, l’artista ha precisato che non denuncerà mai la sua patria, seppur contrariaguerra. Nei giorni scorsi erano circolate voci su presunti problemi di salute, immediatamente smentiti ddiretta interessata.: Non denuncerò la mia patria La, già protagonista del MacbethPrima della, ha annunciato ufficialmente che non salirà sul palco a Milano il prossimo 9 marzo.avrebbe dovuto esibirsi insieme al marito Yusif Eyvazov ...

