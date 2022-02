"Un gesto che inorridisce": Al Bano condanna Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il cantante pugliese, estimatore di Putin, ha condannato l'attacco militare ordinato dal presidente russo. "Un gesto che inorridisce". In passato Al Bano era finito nella black list di Kiev per la sua vicinanza alla Russia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il cantante pugliese, estimatore di, hato l'attacco militare ordinato dal presidente russo. "Unche". In passato Alera finito nella black list di Kiev per la sua vicinanza alla Russia

Ultime Notizie dalla rete : gesto che Benfica, Yaremchuk entra in campo e i tifosi applaudono: il calciatore ucraino si commuove Durante la sfida giocata al Da Luz contro il Vitoria Guimares, l'attaccante del Benfica Roman Yaremchuk è stato accolto dall'applauso dell'intero stadio. Un gesto di vicinanza che ha commosso il ragazzo visibilmente emozionato dalla calorosa accoglienza riservatogli dai tifosi della squadra di casa. Il giocatore ha anche ricevuto la fascia di capitano dai ...

Nel Bresciano due liti sulla guerra in Ucraina finiscono a coltellate in meno di 48 ore I carabinieri sono intervenuti dopo che due moldavi , di 53 e 42 anni , sono stati feriti con un coltello - uno al collo e l'altro al fianco e alla guancia - da un ucraino, che dopo il gesto si è ...

"Un gesto che inorridisce": Al Bano condanna Putin il Giornale Elex II: la nostra recensione (Steam) Elex II è il seguito del titolo uscito nel 2017 e che ha riscontrato pareri favorevoli dalla critica. Questo secondo capitolo è a un livello superiore, ...

L'indomita fissa di Grillo per il nuoto Il Movimento 5 stelle ha un problema: l'Elevato è tornato ai bei tempi dell'attraversamento dello Stretto, e ora non smette più. Però si tuffa nelle fontane della capitale. È un gesto che fa innamorar ...

