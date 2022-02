?Ucraina e Russia oggi primi negoziati, Kiev chiede l'ingresso nella Ue. ?Abramovich mediatore. Onu: «Almeno 102 civili uccisi» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra Russia - Ucraina, è arrivato il giorno dei negoziati per la pace a Gomel, in BieloRussia. Forti le speranze, ma senza illusioni: le aspettative sono basse perché non ci si... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra, è arrivato il giorno deiper la pace a Gomel, in Bielo. Forti le speranze, ma senza illusioni: le aspettative sono basse perché non ci si...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia - olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi e i leader della Commissione Europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati… - lettriceseriale : @nomfup Secondo me nessuno ma proprio nessuno vuole stare a quel tavolo. Non conviene alla Russia mentre potrebbe s… - cribart : RT @GioFaggionato: Mentre l'Ue aspetta la richiesta di ammissione dell'Ucraina chiede ai paesi in stretti rapporti e ovviamente a quelli ca… -