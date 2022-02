Sassuolo | Carnevali | ‘Scudetto? L’Inter è la più attrezzata’

Advertising

Star_70_ : Carnevali spinge: «Sassuolo, obiettivo Europa. E io rimango qui». Dionisi prudente - news_mondo_h24 : Sassuolo, Carnevali: “Scamacca? oltre l’Inter, qualche altra società” - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Sassuolo, Carnevali su Locatelli: “Offerta Juventus era inferiore rispett… - Mediagol : Sassuolo, l’AD Carnevali: “Inter su Scamacca e Frattesi? Dico la mia. Su Berardi…” - gilnar76 : Sassuolo, Carnevali sentenzia: «Per Scamacca e Frattesi servono più di 65 milioni» #Acmilan #Milan #Seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Carnevali

L'amministratore delegato delGiovanniha rilasciato un'intervista ai microfoni di GR Parlamento: L'AD delsul futuro di Frattesi e Scamacca Come ha vissuto questo momento così difficile per il mondo e per il suo ex allenatore De Zerbi? 'Lo sto vivendo come tutti, la situazione è ...Fiorentina? Deve avere ambizioni top'] TUTTOmercatoWEB.com vedi letture condividi tweet Il direttore generale delGiovanni, in una lunga intervista a ' GR Parlamento' , ha parlato ...L’amministratore delegato ribadisce le sue ambizioni e gli ultimi risultati ottenuti dal Sassuolo lo incoraggiano. Ma il tecnico frena A Giovanni Carnevali va riconosciuto il coraggio di essersi ...'Noi non ci accontentiamo tanto, può essere anche bassa.'. A chi paragonerebbe Scamacca? Non ci accontentiamo'. vedi letture. L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un ...