Putin | il potere nelle mani di uno solo rimane devastante Ora l’Europa è a una svolta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) di Gennaro Siciliano Il gelo che ci ha attraversato tutti, dopo la visione di quel video amatoriale che ci è arrivato dal conflitto ucraino, di un carro armato dell’esercito russo che, prima con una manovravelocemente a sinistra e poi intercetta una macchina civile che passava di là, sale su di essa e la schiaccia. Deliberatamente. Con il carico umano che stava trasportando. Come in uno dei videogiochi di guerra che utilizzavo da ragazzino nei primi anni del 2000. Un gesto fatto con leggerezza estrema, un gesto di un dinamismo cinematografico. Quel militare, che guidando il mezzo blindato, decide che la realtà, in quel momento, è identica ad un videogioco. Inera leggera. Un accadimento surreale e assurdamente drammatico che sintetizza, per me, la follia di questo esercito, di questo attacco. L’Ucraina, che ha scelto la democrazia, che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Putin potere

Sumy (Ucraina), un civile ucraino trasporta fucili in bicicletta Venerdì 25 febbraio 2022all'esercito ucraino : 'Prendete ila Kiev'ha esortato l'esercito ucraino a 'prendere il ...... VladimirONLY ITALY Competizioni e manifestazioni internazionali vietate agli atleti russi e ...il Cio 'esorta vivamente' le Federazioni e gli organizzatori 'a fare tutto ciò che è in loro...Era in programma per oggi, ma il relatore ha chiesto di posticipare l'esame a data da destinarsi. Necessari chiarimenti sul testo della bozza per evitare messaggi fuorvianti ...L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non ha lasciato indifferente Madonna, che con un video si schiera apertamente contro Putin.