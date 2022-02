Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla prima rata da 21 miliardi (Di lunedì 28 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha approvato una valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento dell'Italia per 21 miliardi, di cui 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti, nell'ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF), lo strumento chiave al centro di NextGenerationEU. Secondo la Commissione “le tappe fondamentali e gli obiettivi raggiunti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dimostrano i progressi significativi compiuti nell'attuazione e il suo ampio programma di riforme. Inoltre, confermano anche i progressi verso il completamento di progetti di investimento relativi alla digitalizzazione delle imprese e al sostegno alle Pmi. Con la loro richiesta – sottolinea la Commissione Ue -, le autorità ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – LaEuropea ha approvato una valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento dell'Italia per 21, di cui 10di sovvenzioni e 11di prestiti, nell'ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF), lo strumento chiave al centro di NextGenerationEU. Secondo la“le tappe fondamentali e gli obiettivi raggiunti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dimostrano i progressi significativi compiuti nell'attuazione e il suo ampio programma di riforme. Inoltre, confermano anche i progressi verso il completamento di progetti di investimento relatividigitalizzazione delle imprese e al sostegno alle Pmi. Con la loro richiesta – sottolinea laUe -, le autorità ...

Advertising

ItaliaViva : Il Paese ha bisogno di un partito riformista e europeista come #ItaliaViva, per affrontare al meglio le sfide che a… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla prima rata da 21 miliardi -… - ItaliaNotizie24 : Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla prima rata da 21 miliardi - fameht : @d_granuzzo @laura_ceruti Col Conte Tacchia, quello degli inizi, saremmo stati fuori dalla UE per l'inizio della pandemia, altro che PNRR. - FiorellaAmoruso : @luigidimaio Ora vi siete svegliati,ma il green del patto con il PNRR della grandiosaUe???????, la Greta ora muti?Ah… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr dalla Stretto di Messina, Siviero scrive al Ministro Giovannini: 'rinviando le decisioni resterà un mero sogno, disponibile ad un incontro' ... "Il Ponte Mediterraneo nonché copia del volumetto PNRR Nato per il Sud. Ma il Meridione sarà ... Il costo dell'insularità è stimato dalla Regione Siciliana in circa 6 mld. Ciò significa che per ogni ...

Cyberwarfare: siamo tutti in prima linea ... la cui declinazione può essere esaminata proprio partendo dalla cronologia del conflitto che, dal ...applicazioni permettono di indirizzare la sanità verso una nuova normalità La nuova Sanità col PNRR: ...

"I fondi Pnrr Sanità decisi dalla Regione nelle segrete stanze" - il Resto del Carlino il Resto del Carlino Le ‘Due Culture’ protagoniste tutto l’anno a Biogem Sarà il direttore del quotidiano ‘Il Mattino’, Federico Monga, a inaugurare, nel corso di un convegno sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in programma il prossimo 3 marzo presso il cen ...

Pnrr,ok Ue a prima rata 21 mld a Italia 13.41 Pnrr,ok Ue a prima rata 21 mld a Italia Via libera dalla Commissione Europea alla prima rata di finanziamenti per l' Italia da 21 mld di euro dal Recovery Fund. Bruxelles ha adottato una valutaz ...

... "Il Ponte Mediterraneo nonché copia del volumettoNato per il Sud. Ma il Meridione sarà ... Il costo dell'insularità è stimatoRegione Siciliana in circa 6 mld. Ciò significa che per ogni ...... la cui declinazione può essere esaminata proprio partendocronologia del conflitto che, dal ...applicazioni permettono di indirizzare la sanità verso una nuova normalità La nuova Sanità col: ...Sarà il direttore del quotidiano ‘Il Mattino’, Federico Monga, a inaugurare, nel corso di un convegno sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in programma il prossimo 3 marzo presso il cen ...13.41 Pnrr,ok Ue a prima rata 21 mld a Italia Via libera dalla Commissione Europea alla prima rata di finanziamenti per l' Italia da 21 mld di euro dal Recovery Fund. Bruxelles ha adottato una valutaz ...