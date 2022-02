Noemi, arriva la diffida per Barù al Grande Fratello Vip (Di lunedì 28 febbraio 2022) Noemi, dopo aver saputo della frase irrispettosa detta da Barù al Grande Fratello Vip, ha fatto partire una diffida Noemi, informata dai fan, ha diffidato l’enologo e gieffino Barù per una frase pronunciata il 7 febbraio scorso. Quella mattina al Grande Fratello Vip avevano mandato le canzoni di Sanremo, compresa quella di Noemi. E Barù, che si trovava a chiacchierare sul letto con Jessica, aveva espresso il suo disappunto sul brano. In particolare, l’esperto di vini aveva chiesto alla princess: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei C. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima canzone?” e Jessica aveva risposto: “Noemi”. A ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022), dopo aver saputo della frase irrispettosa detta daalVip, ha fatto partire una, informata dai fan, hato l’enologo e gieffinoper una frase pronunciata il 7 febbraio scorso. Quella mattina alVip avevano mandato le canzoni di Sanremo, compresa quella di. E, che si trovava a chiacchierare sul letto con Jessica, aveva espresso il suo disappunto sul brano. In particolare, l’esperto di vini aveva chiesto alla princess: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei C. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima canzone?” e Jessica aveva risposto: “”. A ...

