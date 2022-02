Nadal trionfa ad Acapulco E' il 91esimo trofeo in carriera, mai così bene a inizio anno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Novantunesimo titolo in carriera, il terzo su tre finali disputate quest'anno, il 25esimo sul cemento. Non era mai partito così bene in una stagione Rafael Nadal, che mette in bacheca il suo 11esimo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Novantunesimo titolo in, il terzo su tre finali disputate quest', il 25esimo sul cemento. Non era mai partitoin una stagione Rafael, che mette in bacheca il suo 11esimo ...

