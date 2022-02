Isola dei Famosi 2022 | il cast prende forma | i naufraghi confermati

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’deiè alle porte e gli autori da mesi ormai lavorano perte undegno di nota. I primiche sono assolutamente(anche se per l’ufficialità bisognerà attendere la settimana della messa in onda della prima puntata) sono Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cuocolo, e Guendalina Tavassi con il fratello. Altamente probabile è invece la presenza Nicolas Vaporidis, Matilde Brandi, Ilona Staller, Floriana Secondi, Carmen di Pietro con il figlio, Jerimias Rodriguez con il padre Gustavo, Nicole Daza (la moglie del campione olimpico Marc Jacobs) e Ilaria Galassi (compagna dell’attore Kim Rossi Stuart). Nelle ultime ore, inoltre, si è diffusa la notizia della possibile presenza di Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini e ...