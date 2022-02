Inevitabilmente Jacobs Vince e abbraccia Tamberi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inevitabilmente Jacobs

sfreccia davanti a tutti in un PalaIndoor che ha occhi solo per lui. Fuori fa freddo, ma il calore non manca all'interno dell'impianto dorico. Dove si spengono le luci, per lasciare spazio a ...Una sezione èdedicata alla pandemia ma raccontata sotto una prospettiva diversa ... 1° agosto, Tokyo, Giappone - L'esultanza di Marcelldopo la vittoria nella finale dei 100 ...di Michele Carletti Marcell Jacobs serve il poker di vittorie stagionali. Dalla Germania alla Polonia, dalla Francia all’Italia è sempre lui il più veloce. Il tricolore dei 60 metri è suo. In ...Marcell Jacobs ha nitidamente nel mirino i Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri sta svolgendo un lavoro incentrato sulla ra ...