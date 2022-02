“Ha un comportamento da diva” | Inter | l’attaccante finisce nel caos

Leggi su serieanews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’non esclude un rientro alla base di un attaccante in prestito, nonostante le tante polemiche che lo riguardano. Gli obiettivi stagionali sono ancora tanti e tutti ancora raggiungibili. Intanto però l’, attesa domani dal derby valevole per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, ha già iniziato a riflettere in vista della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.