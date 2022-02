Guerra in Ucraina, proseguono i bombardamenti su Kharkiv. Kiev: «Decine di vittime» – Il video (Di lunedì 28 febbraio 2022) proseguono i bombardamenti su Kharkiv, all’indomani dell’annuncio da parte dell’Ucraina della riconquista della città. Una serie di video pubblicati sui social network oggi, 28 febbraio, mostra esplosioni e colonne di fumo alzarsi su Kharkiv. Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno ucraino, nella città sarebbero Decine le persone rimaste uccise nei bombardamenti. Ieri, le truppe russe erano entrate a Kharkiv, dando vita a combattimenti nelle strade con le forze ucraine. Alcune ore dopo, l’annuncio da parte del governatore di Kharkiv, che ha fatto sapere che gli ucraini avevano ripreso il controllo della città. February 28, 2022 February 28, 2022 Leggi anche: Ucraina, la ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022)su, all’indomani dell’annuncio da parte dell’della riconquista della città. Una serie dipubblicati sui social network oggi, 28 febbraio, mostra esplosioni e colonne di fumo alzarsi su. Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno ucraino, nella città sarebberole persone rimaste uccise nei. Ieri, le truppe russe erano entrate a, dando vita a combattimenti nelle strade con le forze ucraine. Alcune ore dopo, l’annuncio da parte del governatore di, che ha fatto sapere che gli ucraini avevano ripreso il controllo della città. February 28, 2022 February 28, 2022 Leggi anche:, la ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - Arianna_tweet : RT @FioriFlavio: bellissima iniziativa di @coopalleanza che ricorda come ogni famiglia toccata dalla guerra sia infelice pur a modo suo fa… - BalleriniMauro : @OGiannino Se invii armi all'Ucraina indirettamente entri in guerra, non é difficile da capire, sePutin verrà messo… -