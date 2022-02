Guerra in Ucraina, oggi i colloqui tra Mosca e Kyiv dopo l'invasione russa (Di lunedì 28 febbraio 2022) 28 febbraio ore 8 Il rublo russo è crollato del 28 per cento, un nuovo minimo storico. E per arginare le ricadute del mercato, la banca centrale russa ha vietato la vendita all’estero di titoli russi senza dare informazioni su quando il divieto sarebbe stato revocato, ha anche aggiunto che le negoziazioni azionarie non si sarebbero aperte per la sessione mattutina. È cominciato l’effetto delle sanzioni, il contraccolpo della Guerra economica che gli alleati occidentali hanno incominciato nei giorni scorsi aumentando la pressione sul sistema finanziario del paese. oggi si incontreranno al confine con la Bielorussia lungo il fiume Pripyat le delegazioni russa e Ucraina di cui fa parte anche David Arakhamia, il capo del partito del presidente Zelensky, Servitore del popolo. Hanno accettato di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) 28 febbraio ore 8 Il rublo russo è crollato del 28 per cento, un nuovo minimo storico. E per arginare le ricadute del mercato, la banca centraleha vietato la vendita all’estero di titoli russi senza dare informazioni su quando il divieto sarebbe stato revocato, ha anche aggiunto che le negoziazioni azionarie non si sarebbero aperte per la sessione mattutina. È cominciato l’effetto delle sanzioni, il contraccolpo dellaeconomica che gli alleati occidentali hanno incominciato nei giorni scorsi aumentando la pressione sul sistema finanziario del paese.si incontreranno al confine con la Bielorussia lungo il fiume Pripyat le delegazionidi cui fa parte anche David Arakhamia, il capo del partito del presidente Zelensky, Servitore del popolo. Hanno accettato di ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - Elvira39886599 : RT @intuslegens: Allargano la NATO a est da 20 anni. Finanziano i nazisti di #Kiev, il colpo di stato di #Zelensky, le stragi di civili rus… - amorinablonde : RT @a_meluzzi: L'aria che tira, Giulietto Chiesa e la profezia: 'Ucraina inizio della terza guerra mondiale' – Libero Quotidiano https://t.… -