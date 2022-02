Guerra in Ucraina, De Zerbi lascia Kiev verso un luogo sicuro (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e i componenti italiani dello staff della squadra Ucraina hanno lasciato Kiev e sono in viaggio verso un luogo sicuro, dove sono attesi nelle prossime ore. Un ruolo determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni, è stato svolto dall’Uefa che si è costantemente tenuta in contatto con il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a sua volta impegnato nel fare da tramite con De Zerbi e i suoi collaboratori. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto Dee i componenti italiani dello staff della squadrahannotoe sono in viaggioun, dove sono attesi nelle prossime ore. Un ruolo determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni, è stato svolto dall’Uefa che si è costantemente tenuta in contatto con il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a sua volta impegnato nel fare da tramite con Dee i suoi collaboratori. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - iISud24 : Guerra in Ucraina, @FrancescoLollo1 (FdI): «Status di rifugiati per cittadini ucraini» #28febbraio #ucraina… - Alberto93383706 : RT @BarillariDav: La mia guerra si sta combattendo in Italia, non in Ucraina. Una guerra iniziata il 15 ottobre 2021, quando a milioni di i… -