Covid: nessun decesso e 194 nuovi positivi in Alto Adige (Di lunedì 28 febbraio 2022) nessun decesso e 194 nuovi casi positivi: sono i dati del bollettino Covid - 19 delle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno processato 266 tamponi pcr (84 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022)e 194casi: sono i dati del bollettino- 19 delle ultime 24 ore in. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno processato 266 tamponi pcr (84 ...

Advertising

Gina76280162 : RT @laura_ceruti: Rinfrescatemi la memoria sul perché 460 milioni di euro di banchi a rotelle avrebbero dovuto tenere a freno il Covid?? Ne… - d_granuzzo : RT @laura_ceruti: Rinfrescatemi la memoria sul perché 460 milioni di euro di banchi a rotelle avrebbero dovuto tenere a freno il Covid?? Ne… - patriziadegioia : RT @laura_ceruti: Rinfrescatemi la memoria sul perché 460 milioni di euro di banchi a rotelle avrebbero dovuto tenere a freno il Covid?? Ne… - Toynagual40 : RT @laura_ceruti: Rinfrescatemi la memoria sul perché 460 milioni di euro di banchi a rotelle avrebbero dovuto tenere a freno il Covid?? Ne… - amenoklean : Nessun suicidio, è solo un pragmatico portarsi avanti con il lavoro. Ricordo per chi non approfondisce o non si abb… -