Charlene di Monaco | Alberto alle strette | deve decidere tra lei e un’altra donna

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La più grande paura didial suo ritorno a Montecarlo? Ritrovarsi faccia a faccia con suo cognata Carolina, al punto chesi trova ai ferri corti eda che parte stare, se accanto a sua moglie o a sua sorella.die Carolina di: tensionestellediè ancora ricoverata in Svizzera nonostante le sue condizioni fisiche siano molto migliorate, stando all’ultimo bollettino ufficiale. Ma quello che davvero preoccupa la Principessa è affrontare Carolina diche, durante i mesi della sua assenza, da un lato si è occupata dei gemelli Jacques e Gabriella e dall’altro ha svolto le funzioni di reggente. Come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

di,. 44 anni, in versione manga Elegantissima attraversa le stanze del Principato coperta dagli occhiali scuri. Purtroppo, non si tratta della principessa, ancora ricoverata ...Ebbene si, lei è la moglie del famoso Pierre Casiraghi, ovvero il figlio didi. Quest'ultima purtroppo sta attraversano dei momenti critici, è stata infatti ricoverata in una clinica ...Secondo la rivista Closer la principessa non ha alcuna intenzione di tornare a Monaco. E vorrebbe trasferirsi altrove coi gemelli di sette anni Jacques e Gabriella: «Chiederà ad Alberto di viaggiare p ...Charlene di Monaco torna a far discutere a causa della sua ultima decisione. Rimane a bocca aperta anche il Principe Alberto: cos'è successo.