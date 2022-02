Cecilia Rodriguez minaccia i follower e c' entra Ignazio Moser | ' Mi tolgo da Instagram Non state bene con il cervello'

(Di lunedì 28 febbraio 2022), lo sfogo su' Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, noncol ...

Advertising

PasqualeMarro : #CeciliaRodriguez decisione drastica contro #IgnazioMoser - Gazzettino : Cecilia Rodriguez minaccia i follower (e c'entra Ignazio Moser): «Mi tolgo da Instagram. Non state bene con il cerv… - zazoomblog : “Non state bene col cervello” Cecilia Rodriguez sbotta contro i fan: c’entra Moser – VIDEO - #state #cervello”… - 361_magazine : - mps274 : RT @lebimbedipico: Jess, Sophie e Lulu che stanno parlando di Cecilia Rodriguez e del fratello davanti a Soleil #jessvip #jeru https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

, lo sfogo su Instagram ' Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col ..., la sorellina di Belen, non ne può più. Colpa di I nstagram e le minacce fioccano. Chechu negli ultimi giorni è stata impegnata con la Fashion Week di Milano negli stessi giorni il ...Cecilia Rodriguez non sta bene? La modella argentina ha parlato della sua condizione di salute attraverso il proprio account Instagram ...Cecilia Rodriguez, la sorellina di Belen, non ne può più. Colpa di Instagram e le minacce fioccano. Chechu negli ultimi giorni è stata impegnata con la Fashion Week di ...