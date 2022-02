Biden: "Gli americani non devono temere una guerra nucleare" (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Gli americani non devono temere una guerra nucleare". Ad assicurarlo il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti.il numero uno della Casa Bianca ha risposto con un secco "No" alla domanda se i cittadini... Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Glinonuna". Ad assicurarlo il presidente Usa, Joe, parlando con i giornalisti.il numero uno della Casa Bianca ha risposto con un secco "No" alla domanda se i cittadini...

