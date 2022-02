Altro che like e Juve... tutta la Roma è con Rocky Zaniolo: 'Sei il nostro eroe' (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Zaniolo non si tocca. Però, magari, levategli anche Instagram". L'ultima frase può essere una battuta, la prima decisamente no. I Romanisti, oggi, il giorno dopo la vittoria contro lo Spezia, si ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) "non si tocca. Però, magari, levategli anche Instagram". L'ultima frase può essere una battuta, la prima decisamente no. Inisti, oggi, il giorno dopo la vittoria contro lo Spezia, si ...

Advertising

amnestyitalia : #RussiaUcraina Confermato che un razzo contenente bombe a grappolo ha colpito un asilo ucraino nella città di Okhty… - CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - andreapurgatori : #Zelensky accetta di negoziare con #Putin sul confine con la #Bielorussia. Per ora la diplomazia segreta ha funzion… - EsterModeo : La stessa sophie che non ha fatto altro che dormire fumare e limonare tutto il tempo ci uomini diversi e ha tollera… - GiusPecoraro : RT @PaoloBorg: Gli abitanti di Kyev sono in trappola ma il morale in città è alto. I volontari aspettano i soldati russi armati di kalashni… -