"Una delegazione ucraina verso Gomel per i negoziati con Mosca" (Di domenica 27 febbraio 2022) Una delegazione ucraina è partita per Gomel, nel sud della Bielorussia, per negoziati con Mosca. Lo ha detto il consigliere di Vladimir Putin e capo della delegazione russa Vladimir Medinsky. L'annuncio è arrivato dopo la notizia... Leggi su europa.today (Di domenica 27 febbraio 2022) Unaè partita per, nel sud della Bielorussia, percon. Lo ha detto il consigliere di Vladimir Putin e capo dellarussa Vladimir Medinsky. L'annuncio è arrivato dopo la notizia...

Advertising

_Nico_Piro_ : #27febbraio #RussiaUcraina comincia da una possibile buona notizia. Nella città di Gomel è arrivata una delegazione… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk', ha detto il p… - _Nico_Piro_ : AGGIORNAMENTO, secondo la Bielorussia una delegazione ucraina sta andando a Gomel per colloqui con i russi Ps: 15.2… - MrKokopelli : RT @_Nico_Piro_: #27febbraio #RussiaUcraina comincia da una possibile buona notizia. Nella città di Gomel è arrivata una delegazione russa… - Pax26632587 : RT @Geopoliticainfo: ????Una delegazione ucraina sarebbe in partenza per #Gomel, in Bielorussia, per avviare negoziati con la #Russia. Lo ren… -