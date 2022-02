Ucraina | arrivato a Trieste bus con profughi | donne e bambini diretti a casa di amici o parenti

(Di domenica 27 febbraio 2022) Mentre proseguono gli scontri tra l’esercito russo e quello ucraino dopo l’invasione iniziata nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, i primisono arrivati anche in Italia. Un autobus con targacon una cinquantina di persone a bordo –e due uomini, di cui uno è l’autista – in fuga dalla guerra è giunto questa mattina al confine di Fernetti (). Ad attendere il bus c’erano le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che hanno effettuati i regolari controlli di frontiera. Sonotutti adio di conoscenti oprevalentemente al Nord tra Brescia, Vicenza, Milano. Qualcuno è diretto anche a Roma. L’autobus è uno di quelli utilizzati per i trasferimenti su ...

Il saluto a Sergio Mattarella,a Firenze per la messa conclusiva dell'incontro, e un ringraziamento ai sindaci e ai ...della guerra' e delle 'terribili notizie provenienti dall''. Eppure,...Colpa degli Usa È una vittoria per l', che da giovedì implorava i Paesi affinché escludessero la Russia da Swift. Il governo di Kiev eraaddirittura a dire, con il ministro degli ...racconta di un viaggio lunghissimo per arrivare in Ucraina e prendere la figlia. Frasi smozzicate: “Noi stanotte arrivati a frontiera di Polonia, qua folla cento chilometri, poliziotti ha detto ...TRIESTE - Un autobus con targa ucraina con una cinquantina di persone a bordo - due uomini, di cui uno è l'autista - in fuga dalla guerra è giunto questa mattina al confine ...