The Rookie 4 e CSI Vegas le puntate di stasera domenica 27 febbraio 2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) The Rookie 4 e CSI Vegas su Rai 2 le trame delle puntate di domenica 27 febbraio 2022 Prosegue la serata poliziesca domenica 27 febbraio 2022 su Rai 2. Alle 21:00 appuntamento con la quarta stagione di The Rookie con Nathan Fillion e a seguire alle 21:50 CSI: Vegas sequel/revival della storica CSI andata avanti per oltre 15 stagioni. La quarta stagione di The Rookie è attualmente in corso su ABC negli USA mentre la prima stagione di CSI Vegas è composta da 10 episodi tutti trasmessi da CBS. CSI Vegas è già stata rinnovata per una seconda stagione in cui sicuramente non torneranno William Petersen, Jorjia Fox e Mel Rodriguez ma la novità è il ritorno ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 27 febbraio 2022) The4 e CSIsu Rai 2 le trame delledi27Prosegue la serata poliziesca27su Rai 2. Alle 21:00 appuntamento con la quarta stagione di Thecon Nathan Fillion e a seguire alle 21:50 CSI:sequel/revival della storica CSI andata avanti per oltre 15 stagioni. La quarta stagione di Theè attualmente in corso su ABC negli USA mentre la prima stagione di CSIè composta da 10 episodi tutti trasmessi da CBS. CSIè già stata rinnovata per una seconda stagione in cui sicuramente non torneranno William Petersen, Jorjia Fox e Mel Rodriguez ma la novità è il ritorno ...

linettitudine : @Fazzettino Non ironicamente, la versione che ha giocato benino per qualche mese da voi, come tipo di giocatore, ci… - susyelinfinito : quando il 27 febbraio finiscono di trasmettere the rookie su rai 2 ma poi le settimana dopo iniziano subito le nuov… - hooncoure : ovvio che le ive vinceranno rookie of the year ma spero che buttino anche le kepis in mezzo a qualcosa - yurivetro : io quando so di essere THE monsters rookie group - ch0iliz : RT @CHUUFFINO: anyways l’unica cosa che so è eleven best debut ! rookie of the year buonanotte -