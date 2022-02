Pagelle Lazio-Napoli 1-2: voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lazio-Napoli, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Succede tutto e il contrario di tutto allo stadio Olimpico con i ragazzi di Luciano Spalletti che passano in vantaggio grazie a Lorenzo Insigne. Ma la Lazio gioca una bella partita, è sempre dentro al match e trova la rete del pareggio con un magnifico gol di Pedro. Ma all’ultima palla disponibile Fabian Ruiz trova una rete straordinaria, un sinistro a giro che può valer dire tanto nella lotta scudetto. Napoli in testa alla classifica insieme al Milan. Lazio (4-3-3): Strakosha 6.5; Marusic 5.5, Luiz Felipe 6, Patric 6 (39? st Acerbi sv), Radu 5 ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Succede tutto e il contrario di tutto allo stadio Olimpico con i ragazzi di Luciano Spalletti che passano in vantaggio grazie a Lorenzo Insigne. Ma lagioca una bella partita, è sempre dentro al match e trova la rete del pareggio con un magnifico gol di Pedro. Ma all’ultima palla disponibile Fabian Ruiz trova una rete straordinaria, un sinistro a giro che può valer dire tanto nella lotta scudetto.in testa alla classifica insieme al Milan.(4-3-3): Strakosha 6.5; Marusic 5.5, Luiz Felipe 6, Patric 6 (39? st Acerbi sv), Radu 5 ...

