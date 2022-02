Napoli | Spalletti ha deciso Contro la Lazio si passa al 4-3-3

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Siamo a un bivio, dobbiamo decidere se essere dimenticati velocemente o rimanere nella testa dei tifo… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Abbiamo incontrato qualche difficoltà nell’ultimo periodo ma non abbiamo staccato la spina. Abbiamo p… - AlfredoPedulla : #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di s… - napolista : CorSport: #LazioNapoli, Spalletti sceglie il 4-3-3. Torna Politano, con Osimhen e Insigne Tra i pali ci sarà Ospin… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Lazio-Napoli: A centrocampo Sarri schiera Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Davanti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Commenta per primo L'ultima per chi batte è per il. Se non dovesse vincere nemmenosaremmo di fronte a due giornate di fila in cui nessuna delle prime tre in Serie A. quelle che in teoria si giocano lo scudetto, avrebbe vinto. Mentre ...Sembra chevoglia ritoccare l'assetto tattico pensando a un 4 - 3 - 3 mettendosi a specchio della Lazio. Logica vuole che ilresti fedele al suo modulo (4 - 2 - 3 - 1) e si protegga ...Dopo il 3-4-2-1 (o 3-5-2, che dir si voglia) di Cagliari e il ritorno al 4-2-3-1 in Napoli-Barcellona, Luciano Spalletti potrebbe cambiare il terzo modulo della sua settimana. Stasera contro la Lazio, ...Dopo lo stop delle due milanesi arrivato venerdì, con un punto a testa e dunque la frenata in vetta, il Napoli ha una grande occasione: battere la Lazio all'Olimpico per portarsi in testa alla classif ...