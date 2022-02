Milan-Udinese, CAN infastidita dalle dichiarazioni di Maldini (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel post partita di Milan-Udinese, le parole di Paolo Maldini hanno fatto eco, portando anche ad una reazione da parte della CAN Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel post partita di, le parole di Paolohanno fatto eco, portando anche ad una reazione da parte della CAN

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - gippu1 : È un momento giornalisticamente propizio per ricordarvi che anche in quattro dei suoi ultimi sei scudetti (1993, 19… - AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????#Milan, dirigenti arbitrali infastiditi dalla frase di #Maldini: dossier rossonero con i presunti torti subiti htt… - leonzan75 : @SkaardaLecter Designare quell ' arbitro per Milan Udinese è già in se una mancanza di rispetto. Oltre che miope come scelta -