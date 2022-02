LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: rimangono 18 corridori in testa alla corsa! Inseguitori a 35? (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 40 chilometri all’arrivo! 16.00 Si è portato davanti Luis Leon Sanchez per ricucire: il capitano Sonny Colbrelli è uno dei favoriti di oggi. 15.59 La Alpecin-Fenix adesso sta dando una grande sterzata: distacco di soli 30 secondi rispetto alla testa della corsa. 15.57 Anche Van der Hoorn non sembra essere intenzionato a dare i cambi in fuga: dietro c’è Alexander Kristoff per la Intermarché-Wanty Gobert. 15.56 Lluis Mas, che faceva parte della fuga iniziale, è stato inglobato dal gruppo. 15.54 Davanti non sembra esserci grande accordo: tirano sempre i soliti sei/sette uomini, mentre dietro l’andatura ora si è fatta più decisa. 15.52 Arrivano gli uomini della Alpecin-Fenix per Tim Merlier e della Lotto Soudal per Caleb Ewan. 15.51 Meno di 50 chilometri all’arrivo! 15.50 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 40 chilometri all’arrivo! 16.00 Si è portato davanti Luis Leon Sanchez per ricucire: il capitano Sonny Colbrelli è uno dei favoriti di oggi. 15.59 La Alpecin-Fenix adesso sta dando una grande sterzata: distacco di soli 30 secondi rispettodella corsa. 15.57 Anche Van der Hoorn non sembra essere intenzionato a dare i cambi in fuga: dietro c’è Alexander Kristoff per la Intermarché-Wanty Gobert. 15.56 Lluis Mas, che faceva parte della fuga iniziale, è stato inglobato dal gruppo. 15.54 Davanti non sembra esserci grande accordo: tirano sempre i soliti sei/sette uomini, mentre dietro l’andatura ora si è fatta più decisa. 15.52 Arrivano gli uomini della Alpecin-Fenix per Tim Merlier e della Lotto Soudal per Caleb Ewan. 15.51 Meno di 50 chilometri all’arrivo! 15.50 ...

