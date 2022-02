I Buchi Neri possono ruotare fuori tempo | questa scoperta rimette in discussione molte teorie dell’astrofisica

Leggi su computermagazine

(Di domenica 27 febbraio 2022) Degli studi ci stanno svelando delle informazioni di cui non sapevamo assolutamente niente, ovvero che i. Per molti scienziati rimane unadal comune, mentre altri ritengono che sia talmente importante che possa mettere in dubbio alcune ipotesi fatte fino ad ora. Cosa è stato detto in merito? La scienza, ovviamente, non può spiegare ogni cosa e cambiamento; ci vuole delper comprendere al massimo certi fenomeni, ecco perché non è semplice – Computermagazine.itRecentemente è stato scoperto un buco nero che ruota, e ciò vale a dire che sia molto più disallineato – se prendiamo in considerazione quelli che conosciamo già -, in ...