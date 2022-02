Covid Ragusa, 4137 positivi: morti due modicani (Di domenica 27 febbraio 2022) Ragusa – Altri due morti per Covid in provincia di Ragusa che fanno salire il totale a 488. Si tratta di due uomini di Modica: uno di 88 anni, vaccinato con due dosi, morto nel reparto di Malattie Infettive del Maggiore e di uno di 75 anni, non vaccinato, morto nel reparto di Rianimazione all’ospedale Giovanni Paolo II. In aumento anche il numero dei guariti che arriva a 56.259. Ecco gli altri dati dell’Asp di Ragusa di oggi 27 febbraio 2022: i positivi in totale sono 4137 di cui 4063 si trovano in isolamento domiciliare, 50 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria, 24 nella Rsa e 0 in Foresteria. Vediamo come sono distribuiti i 50 ricoverati: Ospedale Ragusa: 14 nel reparto di Malattie Infettive (13 residenti e 1 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 27 febbraio 2022)– Altri dueperin provincia diche fanno salire il totale a 488. Si tratta di due uomini di Modica: uno di 88 anni, vaccinato con due dosi, morto nel reparto di Malattie Infettive del Maggiore e di uno di 75 anni, non vaccinato, morto nel reparto di Rianimazione all’ospedale Giovanni Paolo II. In aumento anche il numero dei guariti che arriva a 56.259. Ecco gli altri dati dell’Asp didi oggi 27 febbraio 2022: iin totale sonodi cui 4063 si trovano in isolamento domiciliare, 50 ricoverati negli ospedali di, Modica, Scicli e Vittoria, 24 nella Rsa e 0 in Foresteria. Vediamo come sono distribuiti i 50 ricoverati: Ospedale: 14 nel reparto di Malattie Infettive (13 residenti e 1 ...

