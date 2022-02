Coprifuoco totale a Kiev, strade deserte e gente nei rifugi (Di domenica 27 febbraio 2022) strade deserte e silenzio spettrale, Kiev è una capitale sotto assedio che si aspetta una nuova notte di pesanti attacchi da parte delle forze russe. Il sindaco sabato ha ordinato il Coprifuoco totale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022)e silenzio spettrale,è una capitale sotto assedio che si aspetta una nuova notte di pesanti attacchi da parte delle forze russe. Il sindaco sabato ha ordinato il...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco totale Coprifuoco totale a Kiev, strade deserte e gente nei rifugi Strade deserte e silenzio spettrale, Kiev è una capitale sotto assedio che si aspetta una nuova notte di pesanti attacchi da parte delle forze russe. Il sindaco sabato ha ordinato il coprifuoco totale fino a lunedì mattina: chi viene sorpreso nelle strade è considerato un "sabotatore" russo. In questo clima, con una città di tre milioni di abitanti tutta rintanata nelle case, nei ...

Guerra Ucraina, la Russia attiva il sistema di difesa nucleare. Mosca e Kiev confermano i... Il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 08 del ... Le Nazioni Unite hanno stimato che in totale saranno cinque milioni i profughi ucraini che cercheranno ...

Le foto di oggi dall’Ucraina in guerra A Kiev è in vigore un coprifuoco totale fino a lunedì, a Kharkiv si combatte nel centro della città: chi è rimasto resta chiuso nei rifugi sotterranei ...

