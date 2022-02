Comarch ConTe, il bracciale smart per anziani che permette un aiuto immediato (Di domenica 27 febbraio 2022) Comarch e WindTre si alleano per pensare alle persone anziane: l’azienda polacca ha creato un braccialetto, che in Italia è conosciuto col nome ConTe e viene venduto dall’operatore di telefonia al prezzo di listino di 149,90 euro ed è al momento scontato a 139,90 euro. Comarch presenta ConTe, il bracciale salvavita – Adobe StockContrariamente ad altri dispositivi di questo genere, questo particolare braccialetto non ha uno schermo ma dei pulsanti “parlanti”, è resistente all’acqua, ha un cinturino “fisso” di gomma morbida ed ospita una nanoSIM grazie alla quale può effettuare in automatico una telefonata con il numero di emergenza scelto dal proprietario del bracciale. I pulsanti di cui sopra sono tre e si trovano sulla parte ... Leggi su computermagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)e WindTre si alleano per pensare alle persone anziane: l’azienda polacca ha creato untto, che in Italia è conosciuto col nomee viene venduto dall’operatore di telefonia al prezzo di listino di 149,90 euro ed è al momento scontato a 139,90 euro.presenta, ilsalvavita – Adobe StockContrariamente ad altri dispositivi di questo genere, questo particolaretto non ha uno schermo ma dei pulsanti “parlanti”, è resistente all’acqua, ha un cinturino “fisso” di gomma morbida ed ospita una nanoSIM grazie alla quale può effettuare in automatico una telefonata con il numero di emergenza scelto dal proprietario del. I pulsanti di cui sopra sono tre e si trovano sulla parte ...

