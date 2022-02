Clarissa contro Katia: la princess non sarà in studio? Ecco cosa svela (Di domenica 27 febbraio 2022) Clarissa contro Katia. Domani e giovedì Clarissa potrebbe non essere in studio con i suoi compagni eliminati. A svelarlo è la princess con una diretta social Clarissa è stata assente in studio per aver dovuto passare il periodo di auto-quarantena per contatto con un positivo. Finito il periodo è tornata alla sua vita di sempre, trascorrendo dei giorni anche a Napoli. Ma sabato pomeriggio, in una diretta social, ha spiegato di non essere stata contattata dagli autori del Gf Vip per andare in studio lunedì e giovedì. Potrebbe essere stata “punita” per la frase scritta a proposito della cantante Katia Ricciarelli? Motivo che ha spinto anche Alfonso Signorini ad intervenire in studio per ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022). Domani e giovedìpotrebbe non essere incon i suoi compagni eliminati. Arlo è lacon una diretta socialè stata assente inper aver dovuto passare il periodo di auto-quarantena per contatto con un positivo. Finito il periodo è tornata alla sua vita di sempre, trascorrendo dei giorni anche a Napoli. Ma sabato pomeriggio, in una diretta social, ha spiegato di non essere stata contattata dagli autori del Gf Vip per andare inlunedì e giovedì. Potrebbe essere stata “punita” per la frase scritta a proposito della cantanteRicciarelli? Motivo che ha spinto anche Alfonso Signorini ad intervenire inper ...

