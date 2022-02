Armani sfila in silenzio per l'Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 14.15 di domenica 27 febbraio. Si spengono le luci nel teatrino sotterraneo della Giorgio Armani spa, dove da qualche mese il fondatore ha deciso di tornare a far sfilare le collezioni della linea pret-à-porter. Una voce annuncia in inglese che la sfilata si svolgerà senza musica “in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte nella tragedia in corso in Ucraina”. Il silenzio è pesante, palpabile, interrotto dal fruscio delle sete, dal tintinnare dei cristalli dell’ultimo, meraviglioso abito, dal rigore e da una dignità di cui tutti, anche noi critici, avevamo bisogno. Le modelle e i modelli, perché anche questa è una sfilata co-ed, come la Emporio di tre giorni fa, sfilano a loro volta emozionati e compresi. Non c’è musica, perché c’è un nuovo ritmo, ed è ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 14.15 di domenica 27 febbraio. Si spengono le luci nel teatrino sotterraneo della Giorgiospa, dove da qualche mese il fondatore ha deciso di tornare a farre le collezioni della linea pret-à-porter. Una voce annuncia in inglese che lata si svolgerà senza musica “in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte nella tragedia in corso in”. Ilè pesante, palpabile, interrotto dal fruscio delle sete, dal tintinnare dei cristalli dell’ultimo, meraviglioso abito, dal rigore e da una dignità di cui tutti, anche noi critici, avevamo bisogno. Le modelle e i modelli, perché anche questa è unata co-ed, come la Emporio di tre giorni fa,no a loro volta emozionati e compresi. Non c’è musica, perché c’è un nuovo ritmo, ed è ...

