Volley, SuperLega: Modena crolla contro Cisterna, show di Tommaso Rinaldi! Verona espugna Ravenna (Di domenica 27 febbraio 2022) Stasera si sono giocate due partite valide per la 23ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al PalaPanini va in scena una partita semplicemente pazzesca e Modena crolla a sorpresa contro Cisterna: i Canarini sono riusciti a recuperare dallo 0-2, ma al tie-break sono mancate le forze e i laziali si sono regalati un successo da urlo. I ragazzi di coach Andrea Giani perdono dopo due vittorie e restano in quarta piazza, a -3 da Trento e da Civitanova (che ha disputato due partite in meno). Lo show di Tommaso Rinaldi (24 punti, 6 aces), supportato da Stephen Maar (21, 3 aces) e Petar Dirlic (20, 4 muri, 3 aces), ha permesso a Cisterna di arpionare un successo davvero di lusso in ottica salvezza, ...

