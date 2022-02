Ucraina: le donne arruolate nell’esercito (Di sabato 26 febbraio 2022) A fronte della drammatica situazione in Ucraina, per difendersi dall’invasione russa, tantissime donne sono state chiamate ad arruolarsi. I requisiti per entrare a far parte dell’esercito sono avere tra i 18/60 anni e godere di buona salute. Cosa sta succedendo in Ucraina Nella giornata del 24 febbraio scorso, la Russia di Putin ha dato ufficialmente inizio all’ invasione dell’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di vittime militari e civili. Putin ha attaccato l’Ucraina da ogni lato possibile, non limitandosi alla zona del Donbass, servendosi di una manovra a tenaglia. L’obiettivo è quello di demilitarizzare completamente il paese, punendolo per l’espressa volontà – manifestata dal 2008 – di entrare a far parte della Nato. Con l’adesione dell’Ucraina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) A fronte della drammatica situazione in, per difendersi dall’invasione russa, tantissimesono state chiamate ad arruolarsi. I requisiti per entrare a far parte dell’esercito sono avere tra i 18/60 anni e godere di buona salute. Cosa sta succedendo inNella giornata del 24 febbraio scorso, la Russia di Putin ha dato ufficialmente inizio all’ invasione dell’. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di vittime militari e civili. Putin ha attaccato l’da ogni lato possibile, non limitandosi alla zona del Donbass, servendosi di una manovra a tenaglia. L’obiettivo è quello di demilitarizzare completamente il paese, punendolo per l’espressa volontà – manifestata dal 2008 – di entrare a far parte della Nato. Con l’adesione dell’...

